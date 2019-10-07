Законопроект про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після нормандського формату — Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Розробка законопроекту щодо особливого статусу Донбасу розпочнеться після саміту Нормандської четвірки. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Я думаю, що це (початок розробки законопроекту про особливий статус Донбасу — ред) буде не раніше, як відбудуться Нормандські зустрічі. Якщо ми враховуємо, що нам потрібно замінити той закон, що перестане діяти 31 грудня 2019 року, то українська влада зробить все, що б це було якомога раніше”, — сказав спікер парламенту України.
Раніше Разумков підкреслив, що до розробки законопроекту, щодо особливого статусу Донбасу залучатимуться експерти та громадські організації.
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