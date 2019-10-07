Законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после нормандского формата — Разумков

“Я думаю, что это (начало разработки законопроекта об особом статусе Донбасса — ред) будет не ранее, чем пройдут Нормандские встречи. Если мы учитываем, что нам нужно заменить тот закон, который перестанет действовать 31 декабря 2019 года, то украинская власть сделает все, чтобы это было как можно раньше”, — сказал спикер парламента Украины.

Ранее Разумков подчеркнул, что к разработке законопроекта, по особого статуса Донбасса будут привлекаться эксперты и общественные организации.

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