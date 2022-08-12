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Приштина готовится ликвидировать сербов на севере Косово - президент Вучич

Киев • УНН

 • 131152 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Приштины в подготовке ликвидации сербов на севере Косово «под видом борьбы с преступностью», передает УНН со ссылкой на N1. 

Приштина готовится ликвидировать сербов на севере Косово - президент Вучич

Детали

Он также возразил, что Сербия хочет напасть на Косово, и опроверг утверждение о том, что косовскую полицию недавно обстреляли в центральной части Сербии.

«Приштина использует ситуацию в Украине для кампании против Сербии и это ложь, что Сербия хочет напасть на кого-нибудь. Как раз наоборот — Приштина хочет напасть на север Косово и Метохию и готовит ликвидацию нашего народа», — сказал Вучич.

Что касается встречи 18 августа с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе, Вучич добавил, что очень скептически относится к возможности достижения каких-либо результатов.

«Они не хотят ни одного компромисса. Все, что они пока сказали, это то, что они будут навязывать свою волю», — сказал Вучич.

Добавим

Лидеры встретятся с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и Мирославом Лайчаком, специальным представителем ЕС по косовско-сербскому диалогу.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС не может навязывать решение партнерам по переговорам, особенно тем, кто хочет вступить в ЕС.

Между тем, посол США в Белграде Кристофер Хилл заявил, что существует больше возможностей для реального прогресса в переговорах, чем для нового конфликта 1 сентября, когда вступит в силу новый закон в Косово, обязывающий всех, включая живущих сербов в Косово, иметь косовское удостоверение личности и номерной знак.

Дополнение

Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась в конце июля в преддверии запланированного введения в действие нового закона.

Позднее Косово объявило, что решило отложить введение новых мер до 1 сентября.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, и большинство членов ООН, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию, признали его отдельной автономной страной.

Сербия до сих пор утверждает, что Косово – это ее территория.

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