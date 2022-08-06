ЄС організовує переговори лідерів Косово та Сербії 18 серпня

Цитата

"Я запрошую президента Сербії Вучича та прем'єр-міністра Косова Курті 18 серпня до Брюсселя, щоб обговорити шляхи просування вперед між Приштиною та Белградом", - написав Боррель у Twitter 6 серпня.

Контекст

Напруженість між Косово та Сербією спалахнула після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, з 1 серпня повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Після консультацій косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами, до 1 вересня.

Поліція Косова заявила, що знесення барикад на півночі країни дозволило знову відкрити два пункти переходу з Сербією.

Але відсутність повного врегулювання ситуації означає, що 1 вересня подібна ситуація може виникнути знову.