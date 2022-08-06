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ЕС организует переговоры лидеров Косово и Сербии 18 августа

ЕС организует переговоры лидеров Косово и Сербии 18 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти в Брюссель на переговоры 18 августа, сообщает УНН.

Цитата

"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косово Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", - написал Боррель в Twitter 6 августа.

Контекст

Напряженность между Косово и Сербией вспыхнула после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, с 1 августа должны иметь временные косовские номера, а те, кто въезжает с сербским паспортом, должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелам на косовской стороне.

После консультаций косовское правительство отложило выполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями, до 1 сентября.

Полиция Косово заявила, что снос баррикад на севере страны позволил вновь открыть два пункта перехода с Сербией.

Но отсутствие полного урегулирования ситуации означает, что 1 сентября подобная ситуация может возникнуть снова.

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