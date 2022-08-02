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Блокаду між Косово та Сербією зняли після кількох днів напруженості: два пункти переходу відкрили

Блокаду між Косово та Сербією зняли після кількох днів напруженості: два пункти переходу відкрили

Київ • УНН

 • 175155 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Два пункти переходу між Косово та Сербією були знову відкриті у понеділок, 1 серпня, після того, як миротворці під керівництвом НАТО спостерігали за зняттям блокади, яку сербські протестувальники встановили минулими вихідними в регіоні, в якому з кінця війни 1998-1999 років панував крихкий мир, пише УНН з посиланням на EURACTIV.

Деталі

Напруженість спалахнула в суботу і неділю після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Поліція Косова заявила, що знесення барикад на півночі країни дозволило знову відкрити два пункти переходу з Сербією.

"Після зняття барикад та звільнення доріг для руху транспорту тепер обидва пункти пропуску відкриті для вільного руху та переміщення всіх громадян і товарів", — йдеться у заяві поліції.

Демонтаж барикад відбувся після того, як косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами.

Рішення уряду про відстрочку послідувало за консультаціями з послами США та ЄС.

Він сказав, що рішення про відстрочку набуде чинності лише після зняття блокпостів. Це призвело вчора до кількох напружених годин, оскільки блоки залишалися на місці, а Приштина продовжувала виконувати свої рішення.

Після демонтажу блоків ситуація залишалася дещо напруженою протягом усього понеділкового вечора, але станом на вівторок про проблеми не повідомлялося. Проте журналіста Euronews Косово Гьочі було поранено пляшкою в понеділок під час репортажу з міста Митровиця, населеного переважно сербами.

Але відсутність повного врегулювання ситуації означає, що 1 вересня подібна ситуація може виникнути знову, відзначає видання.

Доповнення

1 серпня місія НАТО в Косово заявила, що готова вжити необхідних заходів для безпеки.

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