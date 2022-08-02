Блокаду между Косово и Сербией сняли после нескольких дней напряженности: два пункта перехода открыли

Детали

Напряженность вспыхнула в субботу и воскресенье после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, должны иметь временные косовские номера, а въезжающие с сербским паспортом должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелам на косовской стороне.

Полиция Косово заявила, что снос баррикад на севере страны позволил вновь открыть два пункта перехода с Сербией.

"После снятия баррикад и освобождения дорог для движения транспорта, теперь оба пункта пропуска открыты для свободного движения и перемещения всех граждан и товаров", — говорится в заявлении полиции.

Демонтаж баррикад состоялся после того, как косовское правительство отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.

Решение правительства об отсрочке последовало за консультациями с послами США и ЕС.

Оно сказало, что решение об отсрочке вступит в силу только после снятия блокпостов. Это привело вчера к напряженным часам, поскольку блоки оставались на месте, а Приштина продолжала выполнять свои решения.

После демонтажа блоков ситуация оставалась несколько напряженной в течение всего понедельника, но по состоянию на вторник о проблемах не сообщалось. Однако журналист Euronews Косово Гьочи был ранен бутылкой в ​​понедельник во время репортажа из города Митровица, населенного преимущественно сербами.

Но отсутствие полного урегулирования ситуации означает, что 1 сентября подобная ситуация может возникнуть снова, отмечает издание.

Дополнение

1 августа миссия НАТО в Косово заявила, что готова принять необходимые меры для безопасности.