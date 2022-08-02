Блокаду между Косово и Сербией сняли после нескольких дней напряженности: два пункта перехода открыли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Два пункта перехода между Косово и Сербией были вновь открыты в понедельник, 1 августа, после того, как миротворцы под руководством НАТО наблюдали за снятием блокады, которую сербские протестующие установили в минувшие выходные в регионе, в котором с конца войны 1998-1999 годов царил хрупкий мир, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.
Детали
Напряженность вспыхнула в субботу и воскресенье после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, должны иметь временные косовские номера, а въезжающие с сербским паспортом должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелам на косовской стороне.
Полиция Косово заявила, что снос баррикад на севере страны позволил вновь открыть два пункта перехода с Сербией.
"После снятия баррикад и освобождения дорог для движения транспорта, теперь оба пункта пропуска открыты для свободного движения и перемещения всех граждан и товаров", — говорится в заявлении полиции.
Демонтаж баррикад состоялся после того, как косовское правительство отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.
Решение правительства об отсрочке последовало за консультациями с послами США и ЕС.
Оно сказало, что решение об отсрочке вступит в силу только после снятия блокпостов. Это привело вчера к напряженным часам, поскольку блоки оставались на месте, а Приштина продолжала выполнять свои решения.
После демонтажа блоков ситуация оставалась несколько напряженной в течение всего понедельника, но по состоянию на вторник о проблемах не сообщалось. Однако журналист Euronews Косово Гьочи был ранен бутылкой в понедельник во время репортажа из города Митровица, населенного преимущественно сербами.
Но отсутствие полного урегулирования ситуации означает, что 1 сентября подобная ситуация может возникнуть снова, отмечает издание.
Дополнение
1 августа миссия НАТО в Косово заявила, что готова принять необходимые меры для безопасности.