Місія НАТО в Косово заявила, що готова вжити необхідних заходів для безпеки

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"KFOR уважно стежить за ситуацією на півночі Косово разом з місцевими та міжнародними організаціями безпеки. Згідно зі своїм мандатом ООН, KFOR залишаються твердо відданими безпеці, готові вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Косова", - сказано у заяві.

Місія НАТО в Косово KFOR 31 липня заявляла, що готова втрутитися, якщо стабільність на півночі Косова буде під загрозою.

Контекст

Через рішення Приштини щодо заміни сербських номерних знаків і документів місцеві серби в Косово 31 липня встановили барикади на дорогах, що ведуть до пунктів переходу з Сербії - "Яріньє" та "Брняка". Ситуація спровокувала значне напруження у регіоні.

Приштина заявила, що відкладе виконання рішень щодо заміни сербських документів і номерних знаків, коли блокування буде знято.

На ранок 1 серпня, як повідомили у поліції Косова, пункти переходу "Яріньє" та "Брняк" на півночі Косова залишалися закритими для руху через перекриття доріг у їхньому напрямку.

Пізніше 1 серпня, за повідомленням місцевої служби "Радіо Свобода", спочатку у селі Рудар, через яке проходить шосе на "Яріньє", почали прибирати транспорт, що слугував як барикади, а потім і в селі Зупч, що біля шосе на "Брняк", також було відбуксирування автомобілів, які місцеві серби поставили як барикади.