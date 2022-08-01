Миссия НАТО в Косово заявила, что готова принять необходимые меры по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Миссия НАТО в Косово KFOR заявила, что внимательно следит за ситуацией на севере Косово. Мониторинг, согласно сообщению в Twitter, осуществляется совместно с косовскими и международными организациями по безопасности, пишет УНН.
Цитата
"KFOR внимательно следит за ситуацией на севере Косово вместе с местными и международными организациями по безопасности. Согласно своему мандату ООН, KFOR остаются твердо приверженными безопасности, готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности Косово", - говорится в заявлении.
Миссия НАТО в Косово KFOR 31 июля заявляла, что готова вмешаться, если стабильность на севере Косово будет под угрозой.
Контекст
Из-за решения Приштины о замене сербских номерных знаков и документов местные сербы в Косово 31 июля установили баррикады на дорогах, ведущих к пунктам перехода из Сербии - "Яринье" и "Брняк". Ситуация спровоцировала напряжение в регионе.
Приштина заявила, что отложит исполнение решений по замене сербских документов и номерных знаков, когда блокировка будет снята.
На утро 1 августа, как сообщили в полиции Косово, пункты перехода "Яринье" и "Брняк" на севере Косово оставались закрытыми для движения из-за перекрытия дорог в их направлении.
Позже 1 августа, по сообщению местной службы "Радио Свобода", сначала в селе Рудар, через которое проходит шоссе на "Яринье", начали убирать транспорт, служивший как баррикады, а затем и в селе Зупч, что возле шоссе на Брняк, также было отбуксирование автомобилей, которые местные сербы поставили как баррикады.