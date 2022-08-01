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Миссия НАТО в Косово заявила, что готова принять необходимые меры по безопасности

Миссия НАТО в Косово заявила, что готова принять необходимые меры по безопасности

Киев • УНН

 • 122205 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Миссия НАТО в Косово KFOR заявила, что внимательно следит за ситуацией на севере Косово. Мониторинг, согласно сообщению в Twitter, осуществляется совместно с косовскими и международными организациями по безопасности, пишет УНН.

Цитата

"KFOR внимательно следит за ситуацией на севере Косово вместе с местными и международными организациями по безопасности. Согласно своему мандату ООН, KFOR остаются твердо приверженными безопасности, готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности Косово", - говорится в заявлении.

Миссия НАТО в Косово KFOR 31 июля заявляла, что готова вмешаться, если стабильность на севере Косово будет под угрозой.

Контекст

Из-за решения Приштины о замене сербских номерных знаков и документов местные сербы в Косово 31 июля установили баррикады на дорогах, ведущих к пунктам перехода из Сербии - "Яринье" и "Брняк". Ситуация спровоцировала напряжение в регионе.

Приштина заявила, что отложит исполнение решений по замене сербских документов и номерных знаков, когда блокировка будет снята.

На утро 1 августа, как сообщили в полиции Косово, пункты перехода "Яринье" и "Брняк" на севере Косово оставались закрытыми для движения из-за перекрытия дорог в их направлении.

Позже 1 августа, по сообщению местной службы "Радио Свобода", сначала в селе Рудар, через которое проходит шоссе на "Яринье", начали убирать транспорт, служивший как баррикады, а затем и в селе Зупч, что возле шоссе на Брняк, также было отбуксирование автомобилей, которые местные сербы поставили как баррикады.

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