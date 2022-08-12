Приштина готується ліквідувати сербів на півночі Косова - президент Вучич

Деталі

Він також заперечив, що Сербія хоче напасти на Косово, і спростував твердження про те, що косовську поліцію нещодавно обстріляли в центральній частині Сербії.

«Приштина використовує ситуацію в Україні для кампанії проти Сербії і це брехня, що Сербія хоче напасти на когось. Якраз навпаки — Приштина хоче напасти на північ Косово та Метохію та готує ліквідацію нашого народу», — сказав Вучич.

Що стосується зустрічі 18 серпня з прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті у Брюсселі, Вучич додав, що дуже скептично ставиться до можливості досягнення якихось результатів.

«Вони не хочуть жодного компромісу. Все, що вони поки що сказали, це те, що вони нав'язуватимуть свою волю», — сказав Вучич.

Додамо

Лідери зустрінуться з головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та Мирославом Лайчаком, спеціальним представником ЄС з косовсько-сербського діалогу.

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС не може нав'язувати рішення партнерам із переговорів, особливо тим, хто хоче вступити до ЄС.

Тим часом, посол США в Белграді Крістофер Хілл заявив, що існує більше можливостей для реального прогресу в переговорах, ніж для нового конфлікту 1 вересня, коли набуде чинності новий закон у Косові, який зобов'язує всіх, включаючи сербів, які мешкають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.

Доповнення

Напруженість між Белградом та Приштиною загострилася наприкінці липня напередодні запланованого введення в дію нового закону.

Пізніше Косово оголосило, що вирішило відкласти запровадження нових заходів до 1 вересня.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, і більшість членів ООН, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину, визнали його окремою автономною країною.

Сербія досі стверджує, що Косово – це її територія.