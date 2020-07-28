Прекращение огня: Данилов рассказал, какой будет реакция на потерю военных на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 85905 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106336 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111219 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140618 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113075 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135335 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102862 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Прекращение огня: Данилов рассказал, какой будет реакция на потерю военных на Донбассе

Прекращение огня: Данилов рассказал, какой будет реакция на потерю военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 41603 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Ответ будет очень быстрым, если из-за провокации боевиков на Донбассе украинская сторона понесет потери среди военных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Это 29 попытка перемирия, я подчеркну. Мы в СНБО очень внимательно считаем все эти вещи. Действительно, через 20 минут после 00:00 произошли определенные действия со стороны России, когда были выстрелы", - сказал Данилов.

По его словам, "ни один украинский военный не пострадал и, дай Бог, не пострадает".

"Но я должен сказать, что если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны - то ответ будет очень быстрым, и поверьте, он будет соответствовать нашему законодательству и нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать", - подчеркнул Данилов.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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