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Припинення вогню: Данілов розповів, якою буде реакція на втрату військових на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Відповідь буде дуже швидкою, якщо через провокації бойовиків на Донбасі українська сторона зазнає втрати серед військових. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Це 29 спроба перемир’я, я підкреслю. Ми в РНБО дуже уважно рахуємо всі ці речі. Дійсно, через 20 хвилин після 12 годин сталися певні дії з боку Росії, коли були постріли“,- сказав Данілов.

За його словами, "жоден український військовий не постраждав і, дай Боже, не постраждає".

“Але я повинен сказати, що якщо ворог буде переходити певні межі, якщо будуть втрати з нашого боку — то відповідь буде дуже швидкою, й повірте, вона буде відповідною до нашого законодавства й нашої Конституції. Ніхто не буде чекати, поки наших військових почнуть вбивати”, — наголосив Данілов.

Нагадаємо, упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші.

Як повідомлялося, у Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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