ООС: зафіксовано один обстріл з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми", - повідомили у пресцентрі.
Також зазначається, що 56 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 6 гектарів. Всі знайдені та вилучені вибухові пристрої будуть знищені на спеціальних полігонах і вже ніколи не заберуть жодного життя мирних мешканців.
"Об’єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони та захисту України від ворога. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, У Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир'я на Донбасі.