ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим тишины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы", - сообщили в пресс-центре.
Также отмечается, что 56 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 6 гектаров. Все найденные и изъятые взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах и уже никогда не заберут ни одной жизни мирных жителей.
"Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защите Украины от врага. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны. Потерь, в результате вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе ООС.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.