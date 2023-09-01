Принудительная паспортизация на ВОТ: школьников без российских документов не допускают к обучению

Детали

В ряде населенных пунктов на временно оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт рф, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах.

Так, на Херсонщине школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, которые не имеют паспортов рф. Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы “исправить ситуацию” и только тогда они будут допущены к занятиям.

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Дополнение

В центре отметили, что ранее россияне на ВОТ выдавали школьные наборы детям, чьи родители имеют паспорт врага. Всем остальным детям помощь не предоставлялась. И напомнили, что оккупанты размещают военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Как ранее сообщал УНН, враг издал приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция.

В то же время относительно паспортизации взрослого населения - в Генштабе ВСУ отмечают, на временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают конфискацией жилья за отказ от российских документов.

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