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На Херсонщині окупанти погрожуть конфіскацією житла місцевим за відмову від паспорта рф - Генштаб

На Херсонщині окупанти погрожуть конфіскацією житла місцевим за відмову від паспорта рф - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Генштабі ЗСУ зазначають, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, погрожують конфіскація житла за відмові від російського паспорту, пише УНН.

Деталі 

У населеному пункті Чаплинка на Херсонщині окупаційна адміністрація оголосила місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів рф до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. 

У Генштабі додають, що з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Доповнення

Російські окупанти видали наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція.



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