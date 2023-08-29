На Херсонщині окупанти погрожуть конфіскацією житла місцевим за відмову від паспорта рф - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Генштабі ЗСУ зазначають, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, погрожують конфіскація житла за відмові від російського паспорту, пише УНН.
Деталі
У населеному пункті Чаплинка на Херсонщині окупаційна адміністрація оголосила місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів рф до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна.
У Генштабі додають, що з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.
Доповнення
Російські окупанти видали наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція.