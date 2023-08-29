На Херсонщине оккупанты угрожают конфискацией жилья местным за отказ от паспорта рф - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, угрожают конфискацией жилья за отказ от российского паспорта, пишет УНН.
Детали
В населенном пункте Чаплинка на Херсонщине оккупационная администрация объявила местным жителям требование об обязательном получении паспортов рф до 1 сентября этого года. В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества.
В Генштабе добавляют, что с 23 августа этого года оккупанты проводят рейды по выселению из квартир граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.
Дополнение
Российские оккупанты издали приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция.