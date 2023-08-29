На Херсонщине оккупанты угрожают конфискацией жилья местным за отказ от паспорта рф - Генштаб

Детали

В населенном пункте Чаплинка на Херсонщине оккупационная администрация объявила местным жителям требование об обязательном получении паспортов рф до 1 сентября этого года. В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества.

В Генштабе добавляют, что с 23 августа этого года оккупанты проводят рейды по выселению из квартир граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.

Дополнение

Российские оккупанты издали приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция.





