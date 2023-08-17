З 1 вересня окупанти на ТОТ планують відкрити кадетські класи – Центр національного спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти планують відкрити кадетські класи для навчання дітей військовій справі та “патріотичного виховання”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Цитата
“З 1 вересня окупанти планують відкрити кадетські класи на тимчасово окупованих територіях. В цих класах росіяни планують навчати дітей основам військової справи та проводити „патріотичне виховання“”, — йдеться у повідомленні ЦНС.
Керувати цим процесом будуть бойовики з “росгвардії”, колаборанти з “міністерства освіти” та інші посадовці окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо
російські окупанти за останній час вивезли з тимчасового окупованих територій Луганської, Херсонської та Запорізької областей 400 дітей до російських дитячих таборів для нібито “оздоровлення”.