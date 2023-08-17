Окупанти вивезли ще 450 українських дітей до росії – Центр національного спротиву

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Ворог вивозить молодших дітей на “оздоровлення” до дитячих таборів, зокрема:



200 дітей з Довжанська до анапи;



150 дітей з ТОТ Херсонщини та 50 з Запоріжжя до краснодарського краю.



В таборах дітям влаштовують концерти російських зірок, а також проводять “патріотичне навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України, зазначили в ЦНС.

Ще 50 старшокласників з тимчасово окупованих рф українських територій примусово відправили до ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету.

“Ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, вивозячи дітей до рф з подальшим асимілюванням”, — зазначили в ЦНС.

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