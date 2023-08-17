Окупанти вивезли ще 450 українських дітей до росії – Центр національного спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. російські окупанти за останній час вивезли з тимчасового окупованих територій Луганської, Херсонської та Запорізької областей 400 дітей до російських дитячих таборів для нібито “оздоровлення”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Ворог вивозить молодших дітей на “оздоровлення” до дитячих таборів, зокрема:
-
- 200 дітей з Довжанська до анапи;
-
- 150 дітей з ТОТ Херсонщини та 50 з Запоріжжя до краснодарського краю.
-
В таборах дітям влаштовують концерти російських зірок, а також проводять “патріотичне навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України, зазначили в ЦНС.
Ще 50 старшокласників з тимчасово окупованих рф українських територій примусово відправили до ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету.
“Ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, вивозячи дітей до рф з подальшим асимілюванням”, — зазначили в ЦНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На війні загинули понад 20 тис. жителів Горлівки, яких примусово мобілізувала рф — Центр національного спротиву