Примусова паспортизація на ТОТ: школярів без російських документів не допускають до навчання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Окупанти заборонили навчатися старшокласникам, в яких немає російського паспорту, повідомив Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

В низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт рф, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах.

Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів рф. Тепер в учнів є 10 днів, аби “виправити ситуацію” й лише тоді вони будуть допущені до занять.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 вересня окупанти на ТОТ планують відкрити кадетські класи 

Доповнення

В центрі зауважили, що раніше росіяни на ТОТ видавали шкільні набори дітям, чиї батьки мають паспорт ворога. Всім іншим дітям допомога не надавалась. І нагадали, що, окупанти розміщують військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Як раніше повідомляв УНН, ворог видав наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція.

Водночас щодо паспортизації дорослого населення - у Генштабі ЗСУ зазначають, на тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти погрожують конфіскацією житла за відмову від російських документів.

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