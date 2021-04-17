Приквел "Властелина колец" станет самым дорогим сериалом в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Производство первого сезона сериала "Властелин колец" будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 млн долларов, сообщает The Hollywood Reporter, информирует УНН.
Детали
В качестве сравнения издание напоминает, что бюджет одного сезона "Игры престолов" обходился HBO примерно в 100 млн долларов.
Нынешними рекордсменами считаются марвеловские телекомиксы "ВандаВижен" и "Сокол и Зимний Солдат", на создание каждого из которых ушло около 150-200 млн долларов.
"Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных", - рассказал министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.
Информация о бюджете нового фэнтези-сериала была обнародована в рамках закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Из документов следует, что киностудия запланировала снять пять сезонов шоу, а также заказала спин-офф.
Проект обеспечил работой множество новозеландцев. В качестве благодарности местные власти поднимут для авторов сериала ставку налогового вычета - с 20 до 25%. Таким образом последние покроют 116,25 млн долларов бюджета за счет особого правительственного гранта иностранным кинематографистам.
Шоураннером нового "Властелина колец" является Джон Пейн, Патрик МакКей и Хуан Антонио Байона. В сериале появятся как новые, так и всем знакомые персонажи. В съемках задействованы Роберт Арамайо и Джозеф Моул - они снимались в "Игре престолов", молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк.
Интересно, что общий бюджет кинотрилогии "Властелин колец" составил 281 млн долларов.
Напомним
В ноябре 2017 года корпорация Amazon выложила 250 млн долларов за права на создание телевизионного приквела знаменитой фэнтезийной саги "Властелин колец".