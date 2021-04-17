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Приквел "Володаря кілець" стане найдорожчим серіалом в історії

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виробництво першого сезону серіалу "Володар кілець" коштуватиме кінокомпанії Amazon Studios 465 млн доларів, повідомляє The Hollywood Reporter, інформує УНН.

Деталі

В якості порівняння видання нагадує, що бюджет одного сезону "Гри престолів" обходився HBO приблизно в 100 млн доларів.

Нинішніми рекордсменами вважаються марвелівські телекомікси "ВандаВіжен" і "Сокіл і Зимовий Солдат", на створення кожного з яких пішло близько 150-200 млн доларів.

"Це фантастика, це дійсно так. Це буде найдорожчий телесеріал з коли-небудь створених", - розповів міністр економічного розвитку і туризму Нової Зеландії Стюарт Неш.

Інформація про бюджет нового фентезі-серіалу була оприлюднена в рамках закону про офіційну інформацію уряду Нової Зеландії. З документів випливає, що кіностудія запланувала зняти п'ять сезонів шоу, а також замовила спін-офф.

Проект забезпечив роботою безліч новозеландців. В якості подяки місцева влада підніме для авторів серіалу ставку податкового вирахування - з 20 до 25%. Таким чином останні покриють 116,25 млн доларів бюджету за рахунок особливого урядового гранту іноземним кінематографістам.

Шоураннером нового "Володаря кілець" є Джон Пейн, Патрік МакКей і Хуан Антоніо Байона. У серіалі з'являться як нові, так і всім знайомі персонажі. У зйомках задіяні Роберт Арамайо і Джозеф Моул - вони знімалися в "Грі престолів", молоду Галадріель зіграє Морфідд Кларк.

Цікаво, що загальний бюджет кінотрилогії "Володар кілець" склав 281 млн доларів.

Нагадаємо

У листопаді 2017 року корпорація Amazon виклала 250 млн доларів за права на створення телевізійного приквела легендарної фентезійної саги "Володар кілець".

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