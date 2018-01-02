Пограничники устроили более 140 км границы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров границы с РФ, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
"По Харьковской области у нас более 140 км обустроеной границы, по Сумскому отряду у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", - уведомил Цигикал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года пограничники задержали более 3,4 тыс. мигрантов
Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины получила пять новых беспилотных авиационных комплексов.