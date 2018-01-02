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Пограничники устроили более 140 км границы с РФ

Киев • УНН

 • 13695 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров границы с РФ, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники устроили более 140 км границы с РФ

"По Харьковской области у нас более 140 км обустроеной границы, по Сумскому отряду у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", - уведомил Цигикал.

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Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины получила пять новых беспилотных авиационных комплексов.

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