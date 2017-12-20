Прикордонники отримали п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України отримала п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.
"Сьогодні Державна прикордонна служба України отримала 5 безпілотних авіаційних комплексів, які закуплені прикордонним відомством в рамках Державного оборонного замовлення. До складу цих авіаційних комплексів вітчизняного виробництва "Spectator-M" входить 15 безпілотних літальних апаратів, які оснащені цифровими захищеними каналами зв’язку та модернізованим моніторинговим обладнанням", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що вже у січні 2018 року екіпажі на полігоні відпрацьовуватимуть бойове злагодження і після його закінчення виконуватимуть завдання повітряної розвідки.
Нагадаємо, ЗСУ взяли на озброєння безпілотник Fly Eye.