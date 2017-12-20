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Прикордонники отримали п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України отримала п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.

Прикордонники отримали п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів

"Сьогодні Державна прикордонна служба України отримала 5 безпілотних авіаційних комплексів, які закуплені прикордонним відомством в рамках Державного оборонного замовлення. До складу цих авіаційних комплексів вітчизняного виробництва "Spectator-M" входить 15 безпілотних літальних апаратів, які оснащені цифровими захищеними каналами зв’язку та модернізованим моніторинговим обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вже у січні 2018 року екіпажі на полігоні відпрацьовуватимуть бойове злагодження і після його закінчення виконуватимуть завдання повітряної розвідки.

Нагадаємо, ЗСУ взяли на озброєння безпілотник Fly Eye.

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