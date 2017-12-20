Пограничники получили пять новейших беспилотных авиационных комплексов

"Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила 5 беспилотных авиационных комплексов, которые закуплены пограничным ведомством в рамках Государственного оборонного заказа. В состав этих авиационных комплексов отечественного производства "Spectator-M" входит 15 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных цифровыми защищенными каналами связи и модернизированным мониторинговым оборудованием", - говорится в сообщении.

Указано, что уже в январе 2018 года экипажи на полигоне будут отрабатывать боевое слаживание и после его окончания выполнять задачи воздушной разведки.

Напомним, ВСУ взяли на вооружение беспилотник Fly Eye.