Прикордонники облаштували понад 140 км кордону з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що до кінця 2017 року на кордоні з Росією вже облаштовано понад 140 кілометрів, передає УНН з посиланням на ДПСУ.
“По Харківській області у нас більше 140 км облаштовано кордону, по Сумському загону у нас практично перекриті зараз всі напрямки зосередження основних зусиль, де періодично ми бачимо прориви можливо нелегальних мігрантів, періодичне переміщення товарів вантажів, наркотиків,” - повідоми Цигикал.
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Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба України отримала п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів.