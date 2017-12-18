З початку року прикордонники затримали понад 3,4 тис. мігрантів

“Загальна кількість затриманих незаконних мігрантів становить 3414 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за порушення правил перебування в Україні прикордонники затримали 2504 особи. За незаконне перетинання держкордону України охоронці кордону затримали 842 особи. Ще дві особи затриманні за правопорушення, пов’язані з питанням незаконної міграції.

“4532 особам відмовлено в пропуску іноземцям - потенційним мігранатм”, - наголосили в у МВС.

Нагадаємо, за місяць поліція виявила 200 нелегальних мігрантів, та розкрила 4 злочини, які у нашій країні скоїли громадяни РФ, Азербайджану, Грузії та Вірменії.