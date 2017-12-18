З початку року прикордонники затримали понад 3,4 тис. мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року Державна прикордонна служба України затримали 3 тис. 414 незаконних мігрантів, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Загальна кількість затриманих незаконних мігрантів становить 3414 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за порушення правил перебування в Україні прикордонники затримали 2504 особи. За незаконне перетинання держкордону України охоронці кордону затримали 842 особи. Ще дві особи затриманні за правопорушення, пов’язані з питанням незаконної міграції.
“4532 особам відмовлено в пропуску іноземцям - потенційним мігранатм”, - наголосили в у МВС.
Нагадаємо, за місяць поліція виявила 200 нелегальних мігрантів, та розкрила 4 злочини, які у нашій країні скоїли громадяни РФ, Азербайджану, Грузії та Вірменії.