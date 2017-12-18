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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 52822 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 32047 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104293 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105958 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122569 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104642 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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С начала года пограничники задержали более 3,4 тыс. мигрантов

С начала года пограничники задержали более 3,4 тыс. мигрантов

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 Государственная пограничная служба Украины задержали 3 тыс. 414 незаконных мигрантов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Общее количество задержанных незаконных мигрантов составляет 3414 человек", - говоритися в сообщении.

Также сообщается, что за нарушение правил пребывания в Украине пограничники задержали 2504 человека. За незаконное пересечение госграницы Украины пограничники задержали 842 человека. Еще два человека задержании за правонарушения, связанные с вопросом незаконной миграции.

"4532 лицам отказано в пропуске иностранцам - потенциальным мигранатм", - отметили в МВД.

Напомним, за месяц полиция обнаружила 200 нелегальных мигрантов, и раскрыла 4 преступления, которые в нашей стране совершили граждане РФ, Азербайджана, Грузии и Армении.

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