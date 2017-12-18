С начала года пограничники задержали более 3,4 тыс. мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 Государственная пограничная служба Украины задержали 3 тыс. 414 незаконных мигрантов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Общее количество задержанных незаконных мигрантов составляет 3414 человек", - говоритися в сообщении.
Также сообщается, что за нарушение правил пребывания в Украине пограничники задержали 2504 человека. За незаконное пересечение госграницы Украины пограничники задержали 842 человека. Еще два человека задержании за правонарушения, связанные с вопросом незаконной миграции.
"4532 лицам отказано в пропуске иностранцам - потенциальным мигранатм", - отметили в МВД.
Напомним, за месяц полиция обнаружила 200 нелегальных мигрантов, и раскрыла 4 преступления, которые в нашей стране совершили граждане РФ, Азербайджана, Грузии и Армении.