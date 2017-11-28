На Донеччині поліцейські виявили майже 200 нелегальних мігрантів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. За місяць поліція виявила 200 нелегальних мігрантів, та розкрила 4 злочини, які у нашій країні скоїли громадяни РФ, Азербайджану, Грузії та Вірменії. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Це вбивство у Маріуполі, пограбування у Бахмуті, незаконний обіг наркотиків та шахрайство" - повідомляється.
Зазначається, що 4 іноземця затримані за скоєння злочинів, ще 198 притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні. Відносно 9 нелегалів розпочато процес примусового повернення до країн походження.
Нагадаємо, через збільшення кількості нелегалів на Закарпаття прибули резерви прикордонників.
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