На Донеччині поліцейські виявили майже 200 нелегальних мігрантів

"Це вбивство у Маріуполі, пограбування у Бахмуті, незаконний обіг наркотиків та шахрайство" - повідомляється.

Зазначається, що 4 іноземця затримані за скоєння злочинів, ще 198 притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні. Відносно 9 нелегалів розпочато процес примусового повернення до країн походження.

Нагадаємо, через збільшення кількості нелегалів на Закарпаття прибули резерви прикордонників.

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