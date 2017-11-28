В Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65317 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 47590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56640 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 65762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113145 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113956 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140383 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107307 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108733 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов

В Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 11507 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. За месяц полиция обнаружила 200 нелегальных мигрантов, и раскрыла 4 преступления, которые в нашей стране совершили граждане РФ, Азербайджана, Грузии и Армении. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Это убийство в Мариуполе, ограбления в Бахмуте, незаконный оборот наркотиков и мошенничество", - сообщается.

Отмечается, что 4 иностранца задержаны за совершение преступлений, еще 198 привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине. В отношении 9 нелегалов начат процесс принудительного возвращения в страны происхождения.

Напомним, из-за увеличения количества нелегалов в Закарпатье прибыли резервы пограничников.

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