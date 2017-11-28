В Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов

"Это убийство в Мариуполе, ограбления в Бахмуте, незаконный оборот наркотиков и мошенничество", - сообщается.

Отмечается, что 4 иностранца задержаны за совершение преступлений, еще 198 привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине. В отношении 9 нелегалов начат процесс принудительного возвращения в страны происхождения.

Напомним, из-за увеличения количества нелегалов в Закарпатье прибыли резервы пограничников.

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