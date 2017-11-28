В Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. За месяц полиция обнаружила 200 нелегальных мигрантов, и раскрыла 4 преступления, которые в нашей стране совершили граждане РФ, Азербайджана, Грузии и Армении. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Это убийство в Мариуполе, ограбления в Бахмуте, незаконный оборот наркотиков и мошенничество", - сообщается.
Отмечается, что 4 иностранца задержаны за совершение преступлений, еще 198 привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине. В отношении 9 нелегалов начат процесс принудительного возвращения в страны происхождения.
Напомним, из-за увеличения количества нелегалов в Закарпатье прибыли резервы пограничников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали на границе со Словакией 12 нелегалов из Вьетнама