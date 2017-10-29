Прикордонники затримали на кордоні зі Словаччиною 12 нелегалів з В′єтнаму

“Прямуючи до місця несення служби, майбутні офіцери неподалік кордону помітили групу осіб, яка пробиралась через ліс у напрямку Словаччини. На допомогу наряду негайно вислали групу реагування, спільно з якою й було затримано правопорушників. Іноземці, серед яких 7 чоловіків та 4 жінки, жодних документів при собі не мали, проте представились громадянами В’єтнаму”, — йдеться у повідомленні прес-служби Чопського прикордонного загону.

Згодом прикордонний наряд виявив ще одного громадянина В’єтнаму, який переховувався від правоохоронців. Тривають пошукові заходи, спрямовані на виявлення можливих провідників та більшої кількості нелегалів.

Наразі виявлених правопорушників доставлено на відділ прикордонної служби “Новоселиця”. З′ясовуються обставини їх перебування на прикордонній території та встановлюються особи.

Нагадаємо, 22 жовтня прикордонники Сумського загону затримали 12 незаконних мігрантів, які потрапили на територію України з Російської Федерації.