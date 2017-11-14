Через збільшення кількості нелегалів на Закарпаття прибули резерви прикордонників

"Йдеться про ділянку українсько-словацького та українсько-угорського кордону, яку контролює Чопський прикордонний загін. Порівнюючи показники 2016 та 2017 років, констатуємо збільшення кількості незаконних мігрантів. І якщо кількість випадків збільшилася на 14%, то кількість безпосередньо нелегальних мігрантів – на 80%, тобто зі 161 до 289. Для стабілізації ситуації на кордоні до Чопського прикордонного загону прибуло посилення, зокрема близько сотні прикордонників, біля трьох десятків одиниць спецтехніки, зокрема і бронетехніки, службові розшукові собаки", – розповіла О.Трачук.

Як повідомляв УНН, польські прикордонники затримали 17 громадян України, які порушили законність перебування у Польщі.