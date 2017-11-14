Через збільшення кількості нелегалів на Закарпаття прибули резерви прикордонників
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У вівторок до Чопського прикордонного загону прибули резерви голови ДПСУ (Київ) та начальника Західного регіонального управління ДПСУ (Львів). Як повідомила УНН речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, такі заходи викликані збільшенням на 80% кількості нелегальних мігрантів, виявлених у межах діяльності прикордонного загону.
"Йдеться про ділянку українсько-словацького та українсько-угорського кордону, яку контролює Чопський прикордонний загін. Порівнюючи показники 2016 та 2017 років, констатуємо збільшення кількості незаконних мігрантів. І якщо кількість випадків збільшилася на 14%, то кількість безпосередньо нелегальних мігрантів – на 80%, тобто зі 161 до 289. Для стабілізації ситуації на кордоні до Чопського прикордонного загону прибуло посилення, зокрема близько сотні прикордонників, біля трьох десятків одиниць спецтехніки, зокрема і бронетехніки, службові розшукові собаки", – розповіла О.Трачук.
Як повідомляв УНН, польські прикордонники затримали 17 громадян України, які порушили законність перебування у Польщі.