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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 4221 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 19782 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33537 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40450 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39261 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100598 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89460 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98324 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Из-за увеличения количества нелегалов на Закарпатье прибыли резервы пограничников

Из-за увеличения количества нелегалов на Закарпатье прибыли резервы пограничников

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во вторник в Чопский пограничный отряд прибыли резервы председателя ГПСУ (Киев) и начальника Западного регионального управления ГПСУ (Львов). Как сообщила УНН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук, такие меры вызваны увеличением на 80% количества нелегальных мигрантов, выявленных в рамках деятельности пограничного отряда.

"Речь идет об участке украинской-словацкой и украинской-венгерской границы, которую контролирует Чопский пограничный отряд. Сравнивая показатели 2016 и 2017 года, констатируем увеличение количества незаконных мигрантов. И если количество случаев увеличилось на 14%, то количество непосредственно нелегальных мигрантов - на 80% , то есть с 161 до 289. Для стабилизации ситуации на границе в Чопский пограничный отряд прибыло усиление, в том числе около сотни пограничников, около трех десятков единиц спецтехники, в том числе и бронетехники, служебные розысковые собаки", - рассказала О.Трачук.

Как сообщал УНН, польские пограничники задержали 17 граждан Украины, которые нарушили законность пребывания в Польше.

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