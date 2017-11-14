Из-за увеличения количества нелегалов на Закарпатье прибыли резервы пограничников

"Речь идет об участке украинской-словацкой и украинской-венгерской границы, которую контролирует Чопский пограничный отряд. Сравнивая показатели 2016 и 2017 года, констатируем увеличение количества незаконных мигрантов. И если количество случаев увеличилось на 14%, то количество непосредственно нелегальных мигрантов - на 80% , то есть с 161 до 289. Для стабилизации ситуации на границе в Чопский пограничный отряд прибыло усиление, в том числе около сотни пограничников, около трех десятков единиц спецтехники, в том числе и бронетехники, служебные розысковые собаки", - рассказала О.Трачук.

Как сообщал УНН, польские пограничники задержали 17 граждан Украины, которые нарушили законность пребывания в Польше.