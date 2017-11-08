Польські прикордонники затримали 17 українців

Повідомляється, що українців затримали в Опольському воєводстві. За повідомленням капітана Катажина Вальчак з Сілезького відділення Прикордонної служби, що перебування українців у Польщі суперечило задекларованим цілям, один із затриманих працював нелегально.

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Зазначається, затримання відбулося під час спільної акції прикордонників та інспекторів Державної інспекції праці в Ополю, які перевіряли дотримання правил законності працевлаштування, трудового права і правил техніки безпеки в одному з логістичних центрів на терені Опольського воєводства.

За рішенням польських прикордонників, 16 громадян України повинні залишити країну. Крім того, громадянин, який працював нелегально, має заплатити штраф та покинуту територію Польщі.

Як повідомляв УНН, Польща планує ввести податок на сезонних працівників.