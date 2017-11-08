Польские пограничники задержали 17 украинцев

Сообщается, что украинский задержали в Опольском воеводстве. Как сообщила капитан Катажина Вальчак с Силезского отделения Пограничной службы, пребывания украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

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Отмечается, задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе, которые проверяли соблюдение правил законности трудоустройства, трудового права и правил техники безопасности в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

По решению польских пограничников, 16 граждан Украины должны покинуть страну. Кроме того, гражданин, работавший нелегально, должен заплатить штраф и покинуть территорию Польши.

Как сообщал УНН, Польша планирует ввести налог на сезонных работников.