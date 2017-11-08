Польские пограничники задержали 17 украинцев

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52504 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120193 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104381 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107104 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105924 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97134 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104603 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102307 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Польские пограничники задержали 17 украинцев

Польские пограничники задержали 17 украинцев

Киев  •  УНН

 • 20266 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Польские пограничники задержали 17 граждан Украины, которые нарушили законность пребывания в Польше, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что украинский задержали в Опольском воеводстве. Как сообщила капитан Катажина Вальчак с Силезского отделения Пограничной службы, пребывания украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

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Отмечается, задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе, которые проверяли соблюдение правил законности трудоустройства, трудового права и правил техники безопасности в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

По решению польских пограничников, 16 граждан Украины должны покинуть страну. Кроме того, гражданин, работавший нелегально, должен заплатить штраф и покинуть территорию Польши.

Как сообщал УНН, Польша планирует ввести налог на сезонных работников.

Украинские Национальные Новости

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