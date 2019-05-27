Пограничник за деньги "закрывал глаза" на канал контрабанды анаболиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. За 1,5 тысячи долларов взятки пограничник наладил на Буковине канал контрабанды анаболических препаратов и спортивного питания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Западного региона Украины.
"...задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды участковым инспектором пограничной службы ОИПС "Подворьевка" ОПС "Кельменцы" Черновицкого пограничного отряда", - указали в военной прокуратуре.
Взятка в размере 1500 долларов США, как указали правоохранители, предназначалась за содействие в беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля анаболических препаратов и спортивного питания.
"27 мая 2019 года после получения второй части ранее оговоренных средств - 1100 долларов США - старшего прапорщика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вся сумма взятки обнаружена и изъята в ходе задержания пограничника", - отметили в прокуратуре.
Проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет решен вопрос относительно сообщения военнослужащему о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Напомним, в Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков.