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На Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників

На Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. На Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників, які перетинали КПВВ “Новотроїцьке”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“За попередньою інформацією, група інспекторів прикордонної служби, створюючи штучні перешкоди для перевізників, які перетинають КПВВ „Новотроїцьке“, систематично вимагали й отримували від них грошові кошти. В подальшому, за раніше встановленою домовленістю, в орендованому приміщенні за безпосередньої участі командиру відділу прикордонної служби ОБПК „Волноваха“ відбувалось розподілення неправомірно отриманих коштів для подальшої їх передачі окремим працівникам вищої ланки прикордонного загону”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, протягом квітня-травня 2019 року задокументовано понад 70 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Хабарників затримано після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень та їх розподілу.
Під час обшуків у службових приміщеннях КПВВ “Новотроїцьке”, Донецького прикордонного загону ДПС України та за місцями проживання усіх фігурантів злочинної схеми, виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень, а також грошові кошти на загальну суму 81 тисячу гривень, 13 тисяч доларів США, 300 євро та чорнові записи з розподілом коштів між учасниками злочинної схеми.

Трьох причетних до незаконної діяльності затримано. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Перевіряється причетність до протиправних дій інших посадових осіб із керівництва Донецького прикордонного загону та Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовця Держприкордонслужби викрили на вимаганні хабарів від жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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