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Прикордонника викрили на вимаганні хабарів від жителів ОРДЛО

Прикордонника викрили на вимаганні хабарів від жителів ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Посадовця Держприкордонслужби викрили на вимаганні хабарів від жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

"Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого зміни одного з пунктів пропуску Харківського прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, посадовець вимагав гроші від мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей за внесення недостовірних відомостей у базу даних щодо фактів фіктивного перетину держкордону.

"Насправді вони не залишали тимчасово окупованої території, а сфальсифіковані відомості від Держприкордонслужби використовувалися для нарахування їм пенсій та інших соціальних виплат з державного бюджету України", - зазначили у відомстві.

За інформацією СБУ, протиправно одержані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань.

"Під час досудового розслідування співробітники СБУ задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму понад сто п’ятдесят тисяч гривень", - додали у спецслужбі.

Нині фігуранту справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.). Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Хмельницькій області прокурора обласної прокуратури затримали під час отримання 2500 доларів хабара від підприємця.

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