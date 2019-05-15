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Пограничника уличили в вымогательстве взяток от жителей ОРДЛО

Пограничника уличили в вымогательстве взяток от жителей ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Чиновник Госпогранслужбы разоблачили в вымогательстве взяток от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках старшего смены одного из пунктов пропуска Харьковского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, чиновник требовал деньги от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за внесение недостоверных сведений в базу данных по фактам фиктивного пересечения госграницы.

"На самом деле они не оставляли временно оккупированную территорию, а сфальсифицированные сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины", - отметили в ведомстве.

По информации СБУ, противоправно полученные бюджетные деньги, в частности, использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

"Во время досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму более ста пятидесяти тысяч гривен", - добавили в спецслужбе.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки - ред.). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Хмельницкой области прокурора областной прокуратуры задержали при получении 2500 долларов взятки от предпринимателя.

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