Прокурора затримали під час отримання 2,5 тис. доларів хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Хмельницькій області прокурора обласної прокуратури затримали під час отримання 2500 доларів хабара від підприємця. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"Cлідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Генінспекції Генеральної прокуратури за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції затримали прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, прокурор вимагав 2500 доларів від фізичної особи-підприємця.
"Вказаний прокурор був процесуальним керівником у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг (ч.3 ст. 229 Кримінального кодексу України). Кошти від підприємця він вимагав за своєчасне інформування про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та обшуків по вказаному кримінальному провадженню та подальше його закриття", - зазначили у Бюро.
Прокурора затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів. Слідчі ДБР готують йому повідомлення про підозру в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди - ч.3 ст. 368 КК України.
У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років.
Нагадаємо, у київському БТІ посадовця затримали на отриманні хабара.