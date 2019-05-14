Прокурора задержали при получении 2,5 тыс. долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Хмельницкой области прокурора областной прокуратуры задержали при получении 2500 долларов взятки от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством Генинспекции Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции задержали прокурора отдела процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, прокурор требовал 2500 долларов от физического лица-предпринимателя.
"Указанный прокурор был процессуальным руководителем в уголовном производстве, зарегистрированном по факту незаконного использования знака для товаров и услуг (ч.3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины). Средства от предпринимателя он требовал за своевременное информирование о проведении негласных следственных (розыскных) действий и обысков по указанному уголовному производству и дальнейшем его закрытии", - отметили в Бюро.
Прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении средств. Следователи ГБР готовят ему уведомление о подозрении в получении и вымогательстве неправомерной выгоды - ч.3 ст. 368 УК Украины.
В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Напомним, в киевском БТИ чиновника задержали при получении взятки.