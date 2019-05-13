Посадовця столичного БТІ затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У київському БТІ посадовця затримали на отриманні хабара, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.
"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУНП у м. Києві викрито посадову особу комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" на одержанні неправомірної вигоди від громадянина", - йдеться у повідомленні.
Так, 13 травня посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання хабара в розмірі 2 000 доларів за вирішення питання про зняття арешту з майна громадянина та видачу відповідних документів.
На теперішній час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, посадовцю Житомирської митниці оголосили підозру за хабарництво.