Чиновника столичного БТИ задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В киевском БТИ чиновника задержали при получении взятки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в г. Киеве разоблачено должностное лицо коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" на получении неправомерной выгоды от гражданина", - говорится в сообщении.
Так, 13 мая чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки в размере 2000 долларов за решение вопроса о снятии ареста с имущества гражданина и выдачу соответствующих документов.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия и решаются вопросы сообщения о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, должностному лицу Житомирской таможни объявили подозрение за взяточничество.