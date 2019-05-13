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Посадовцю Житомирської митниці оголосили підозру за хабарництво

Посадовцю Житомирської митниці оголосили підозру за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Керівнику одного з митних постів Житомирської митниці та посереднику повідомили про підозру в одержанні хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

"Фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара - ред.). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на хабарі викрили керівника одного з митних постів Житомирської митниці.

За даними спецслужби, посадовець вимагав від представника комерційної структури, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, 1300 доларів.

"За вказану суму зловмисник обіцяв безперешкодне митне оформлення експорту деревини. Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником 400 американських доларів – першої частини неправомірної вигоди", - повідомили у спецслужбі.

Посадовця затримали згідно зі ст. 208 КПК України на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі 900 доларів. Також затримали посередника, якого митник залучив для передачі хабара.

Раніше УНН повідомляв, що затримано начальника відділення Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату Запорізької області під час отримання хабара.

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