Керівника митного посту “Житомир-центральний” затримано на хабарі

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ викрили факт одержання неправомірної вигоди керівником митного поста “Житомир-центральний” Житомирської митниці ДФС.

“За попередньою інформацією, виконувач обов’язків начальника митного поста вимагав та отримав 1300 доларів США за нестворення його підлеглими штучних перешкод під час митного оформлення пиломатеріалів”, — повідомили у ДБР.

Сьогодні, 11 травня 2019 року, як повідомили у прес-службі, вказаний посадовець під контролем правоохоронних органів через посередника одержав другу частину раніше обумовленої ним неправомірної вигоди в розмірі 900 доларів США. Після отримання коштів його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 4 травня слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, затримали начальника митного посту “Житомир-центральний” під час отримання 400 доларів США — однієї з частин неправомірної вигоди загальною сумою у 1650 доларів США. За даними слідства, начальник митного посту з двома підлеглими систематично вимагали та отримували гроші від представників підприємств, що надають брокерські послуги.

Як наслідок, затриманого було відсторонено від посади, а на його місце призначено виконувача обов’язків начальника митного поста “Житомир-центральний”, якого сьогодні за аналогічних обставин затримали вже слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві.