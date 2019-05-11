Керівника митного посту “Житомир-центральний” затримано на хабарі

ukru
22 березня, 17:51 • 55258 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 105115 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 91956 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 93150 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 72729 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99190 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149953 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167349 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154357 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242273 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 28922 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 22785 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 33822 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 30384 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 17277 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159261 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242274 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206407 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191434 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50496 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46974 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63832 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41862 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76205 перегляди
Актуальне
Керівника митного посту “Житомир-центральний” затримано на хабарі

Керівника митного посту “Житомир-центральний” затримано на хабарі

Київ • УНН

 • 13071 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В.о начальника митного поста “Житомир-центральний” затримали під час отримання 900 доларів США за розмитнення пиломатеріалів. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ викрили факт одержання неправомірної вигоди керівником митного поста “Житомир-центральний” Житомирської митниці ДФС.

“За попередньою інформацією, виконувач обов’язків начальника митного поста вимагав та отримав 1300 доларів США за нестворення його підлеглими штучних перешкод під час митного оформлення пиломатеріалів”, — повідомили у ДБР.
Сьогодні, 11 травня 2019 року, як повідомили у прес-службі, вказаний посадовець під контролем правоохоронних органів через посередника одержав другу частину раніше обумовленої ним неправомірної вигоди в розмірі 900 доларів США. Після отримання коштів його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 4 травня слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, затримали начальника митного посту “Житомир-центральний” під час отримання 400 доларів США — однієї з частин неправомірної вигоди загальною сумою у 1650 доларів США. За даними слідства, начальник митного посту з двома підлеглими систематично вимагали та отримували гроші від представників підприємств, що надають брокерські послуги.

Як наслідок, затриманого було відсторонено від посади, а на його місце призначено виконувача обов’язків начальника митного поста “Житомир-центральний”, якого сьогодні за аналогічних обставин затримали вже слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71