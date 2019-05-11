Руководителя таможенного поста "Житомир-центральный" задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. И.о начальника таможенного поста "Житомир-центральный" задержали при получении 900 долларов США за растаможку пиломатериалов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативным сопровождением сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ разоблачили факт получения неправомерной выгоды руководителем таможенного поста "Житомир-центральный" Житомирской таможни ГФС.
"По предварительной информации, исполняющий обязанности начальника таможенного поста требовал и получил 1300 долларов США за несоздание подчиненными искусственных препятствий при таможенном оформлении пиломатериалов", - сообщили в ГБР.
Сегодня, 11 мая 2019 года, как сообщили в пресс-службе, указанное должностное лицо под контролем правоохранительных органов через посредника получило вторую часть ранее оговоренной им неправомерной выгоды в размере 900 долларов США. После получения средств был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Напомним, 4 мая следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком задержали начальника таможенного поста "Житомир-центральный" при получении 400 долларов США - одной из частей неправомерной выгоды общей суммой в 1650 долларов США. По данным следствия, начальник таможенного поста с двумя подчиненными систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги.
Как следствие, задержанный был отстранен от должности, а на его место назначен и.о. начальника таможенного поста "Житомир-центральный", которого сегодня при аналогичных обстоятельствах задержали уже следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве.