На Запоріжжі посадовця військомату піймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, за процесуального керівництва військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України, затримали начальника відділення Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату Запорізької області під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередніми даними “начальник відділення Токмацького військомату вимагав та отримав 500 доларів США від офіцера запасу за те, щоб не викликати його на 10-ти денні збори офіцерів запасу”.
Посадовця військомату затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому готується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
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“У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, — додали правоохоронці.
Нагадаємо, військовослужбовцю загрожує 7 років ув’язнення за самоволку.