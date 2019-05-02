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Військовослужбовцю загрожує 7 років ув'язнення за самоволку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Офіцеру центрального апарату Служби зовнішньої розвідки України, підозрюваному у самовільному залишенні військової служби, загрожує до семи років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Досудове розслідування встановило, що військовослужбовець не повернувся до місця служби у визначений наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України час та протягом тривалого періоду ухилявся від несення обов’язків військової служби, проводячи час на власний розсуд.

Таким чином він умисно порушив вимоги Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про військовий обов'язок і військову службу", Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Слідчі ДБР повідомили військовослужбовцю про підозру у самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Нагадаємо, заступник комбата частини на Житомирщині заплатить штраф за 2 місяці "самоволки".

Українські Національні Новини

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