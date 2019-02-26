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23 березня, 12:58 • 166700 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 428432 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 303606 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251432 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Заступник комбата частини на Житомирщині заплатить штраф за 2 місяці "самоволки"

Заступник комбата частини на Житомирщині заплатить штраф за 2 місяці "самоволки"

Київ • УНН

 • 8624 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Заступник командира батальйону однієї з військових частин Житомирщини провів 2 місяці в "самоволці". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку військового прокурора Центрального регіону України Олега Сенюка у Facebook.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону притягнула порушника до кримінальної відповідальності.

Богунський суд Житомира призначив заступнику комбата штраф - 61 200 гривень.

Нагадаємо, майор - викладач відділу циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота за прогул проведе сім днів на гауптвахті.

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