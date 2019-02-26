Заступник комбата частини на Житомирщині заплатить штраф за 2 місяці "самоволки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Заступник командира батальйону однієї з військових частин Житомирщини провів 2 місяці в "самоволці". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку військового прокурора Центрального регіону України Олега Сенюка у Facebook.
Військова прокуратура Житомирського гарнізону притягнула порушника до кримінальної відповідальності.
Богунський суд Житомира призначив заступнику комбата штраф - 61 200 гривень.
Нагадаємо, майор - викладач відділу циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота за прогул проведе сім днів на гауптвахті.