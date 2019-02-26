Заместитель комбата части в Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки"

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 52153 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122341 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125768 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123212 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155901 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117563 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141317 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145206 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130508 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Заместитель комбата части в Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки"

Заместитель комбата части в Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки"

Киев  •  УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель командира батальона одной из воинских частей Житомирской провел 2 месяца в "самоволке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка в Facebook.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона привлекла нарушителя к уголовной ответственности.

Богунский суд Житомира назначил заместителю комбата штраф - 61 200 гривен.

Напомним, майор - преподаватель отдела цикловых комиссий центра подготовки младших инспекторов Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота за прогул проведет семь дней на гауптвахте.

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