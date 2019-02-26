Заместитель комбата части в Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки"

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель командира батальона одной из воинских частей Житомирской провел 2 месяца в "самоволке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка в Facebook.