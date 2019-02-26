Заместитель комбата части в Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель командира батальона одной из воинских частей Житомирской провел 2 месяца в "самоволке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка в Facebook.
Военная прокуратура Житомирского гарнизона привлекла нарушителя к уголовной ответственности.
Богунский суд Житомира назначил заместителю комбата штраф - 61 200 гривен.
Напомним, майор - преподаватель отдела цикловых комиссий центра подготовки младших инспекторов Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота за прогул проведет семь дней на гауптвахте.